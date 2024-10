Salernitana-Spezia, i convocati di Martusciello: out Amatucci Splendido gesto dei compagni di squadra per il regista

Al termine della seduta di rifinitura svolta questa mattina dal gruppo presso il centro sportivo Mary Rosy, il mister Giovanni Martusciello ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Spezia. Rientrano Maggiore, Dalmonte e Tongya, ancora out Reine-Adeilaide. Lorenzo Amatucci non sarà della partita. I compagni di squadra indosseranno il lutto al braccio in segno di supporto e vicinanza.

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 23 Dalmonte, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 77 Sfait, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 11 Kallon, 9 Simy, 10 Torregrossa, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.

Indisponibili: 19 Reine-Adélaïde.

Squalificati: nessuno.