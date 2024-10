Salernitana-Spezia, patron Iervolino non sarà all'Arechi Un leggero stato influenzale fermo il presidente

Danilo Iervolino non sarà presente all'Arechi per Salernitana-Spezia. Un leggero stato influenzale ha bloccato il patron che era atteso questo pomeriggio al Principe degli Stadi per riconciliarsi con il mondo Salernitana. Dopo la full immersion granata, ora il mancato ritorno all'Arechi con l'ultima visita che risale alla sfida interna con la Fiorentina dello scorso aprile.

Ritorno all'Arechi invece per l'avvocato Francesco Fimmanó, legale di fiducia del proprietario granata. Sempre presente il presidente Roberto Busso, in compagnia di Fernando Elefante.