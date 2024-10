LIVE | Salernitana-Spezia 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Spezia

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Tello, Maggiore, Soriano; Verde, Simy, Braaf (1' st Tongya). A disposizione: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis, Torregrossa, Kallon, Ruggeri, Wlodarczyk, Ghiglione, Jatoszynski, Sfait. Allenatore: Martusciello.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Elia, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Di Serio, Soleri. A disposizione: Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Nagy, Esposito F., Falcinelli, Colak, Cassata, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Bertola. Allenatore: D'Angelo.

ARBITRO: Ghersini di Genova - assistenti: Ricci e Luciani. IV uomo: Gemelli. Var: Mazzoleni/Avar: Volpi.

NOTE. Ammoniti: Stojanovic (Sa). Angoli: 1-5. Recupero: 1' pt -

1' - Cambio nella Salernitana: esce Braaf entra Tongya.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Spezia sullo 0-0.

45' - 1' di recupero.

44' - Reca mette i brividi all'Arechi: il centrocampista ligure salta Soriano e calcia forte a giro, palla di poco a lato.

41' - Punizione velenosa di Salvatore Esposito, Sepe è attento e smanaccia in angolo.

37' - Imbucata di Soriano per Simy che entra in area ma al momento della battuta non riesce a calciare.

33' - Ripartenza Salernitana: Simy appoggia per Braaf che dal limite dell'area spara alto.

32' - Palla gol per lo Spezia sugli sviluppi di un angolo battuto dalla sinistra, Hristov spizza per Di Serio che sul secondo palo colpisce in tuffo ma fuori misura.

29' - Tiro dalla lunga distanza di Njoh, palla a lato.

27' - Occasione fallita dalla Salernitana: Braaf entra in area ma da ottima posizione si concede un dribbling di troppo e viene fermato in angolo.

16' - Spezia pericoloso nell'area granata: sponda di Reca per Soleri che tenta la girata in area ma Bronn mura e libera.

15' - Ammonito Stojanovic.

12' - Doppia occasione da gol per la Salernitana: ripartenza di Verde che tenta il tiro, Gori si supera e respinge. La palla arriva a Simy che appoggia per Maggiore, il tiro del centrocampista esce alto sulla traversa.

1' - Fischio d'inizio.

Esposto uno striscione "unico" in Curva Sud, sotto il quale si identificano tutti i gruppi: "Nati per viverla, cresciuti per difenderla...noi siamo figli di questa città! Curva Sud Siberiano".

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: nel 4-3-3 di Martusciello spazio a Sepe tra i pali; Stojanovic, Bronn, Ferrari e Njoh in difesa. Maggiore sostituisce Amatucci in mediana con Tello e Soriano a completare il reparto. Davanti Simy sarà la prima punta, Braaf e Verde gli esterni del tridente. Nello Spezia diverse novità: D'Angelo schiera i suoi con il 3-5-2, lasciando in panchina Bertola e Francesco Pio Esposito, sostituiti da Hristov in difesa e Soleri in avanti.