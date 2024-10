Salernitana-Spezia 0-2, Martusciello: "Il gol di Soleri ci ha tagliato le gambe" Il tecnico: "I liguri hanno meritato la vittoria. Ci sentiamo però penalizzati per alcuni episodi"

Giovanni Martusciello ha commentato Salernitana-Spezia 0-2: “Nel primo tempo abbiamo fatto meglio dello Spezia, costruendo opportunità e sprecando. Sembrava avere il dominio della partita senza riuscire a sbloccarla. Nella ripresa abbiamo inserito Tongya ma il gol ci ha tagliato le gambe: è stato un cazzotto che ci ha fatto male. Poi si è passati la partita a provare a rimetterla al posto ma con il rischio di incassare anche il secondo schiaffo, quello decisivo.

Gestione secondo tempo? Si è tentato di riprendere il risultato inserendo giocatori offensivi ma rischiando di perdere equilibrio. Non avevamo centrocampisti in panchina e soprattutto erano tutti ammoniti. Ho forzato inserendo Tongya in mediana e lasciando Sfait sulla fascia che è entrato col verso giusto. Il rammarico sarebbe stato non fare tutto questo. Avendo un centrocampista in più non avrei spostato Tongya.

Non siamo una squadra prudente ma che deve mantenere equilibrio. In difesa abbiamo sofferto il loro tandem offensivo perché ci tenevano impegnati e hanno creato problemi. Nel primo tempo abbiamo creato e c’è anche quell’episodio di SImy che non è cascato perché pesa troppo. Non voglio alibi legati all’arbitraggio perché è brutto, specie quando sei sconfitti. In qualche modo ci vedono penalizzati ma posso solo condizionare sui calciatori. Però quell’episodio grida vendetta”.