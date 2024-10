Salernitana, domani la ripresa: Martusciello spera in tre rientri A Cremona inizierà anche l'insidia diffidati: Stojanovic e Tello nel mirino

Domenica di riposo. Giovanni Martusciello allenta la presa sulla sua Salernitana. Dopo il ko con lo Spezia che ha minato entusiasmo e certezze, il tecnico granata sceglie la strada del relax per archiviare il sabato amaro dell’Arechi. Ventiquattro ore per ricaricare le pile prima di ritrovarsi domani pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy per analizzare cosa non ha funzionato e voltare pagina.

La trasferta di Cremona lascerà intatto il coefficiente di difficoltà. Allo Zini servirà tutt’altra Salernitana. Martusciello si affida anche ai possibili rientri in chiave formazione. Il tecnico granata spera di poter riabbracciare Amatucci. Il calciatore, colpito dal grave lutto familiare, è atteso in città nelle prossime ore per ricevere anche il calore della squadra. In cabina di regia, Maggiore ha fatto fatica, in una zona di campo che non ha avuto nemmeno la possibilità di poter contare su Hrustic. Il mediano australiano, insieme a Dalmonte, è stato messo ko nelle ore antecedenti al fischio d’inizio per un virus influenzale. Sabato prossimo saranno entrambi a disposizione, così come Stojanovic e Tello. I due calciatori però hanno ricevuto il quarto cartellino giallo ed entreranno nella lista dei diffidati.