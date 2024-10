Salernitana, ripresi gli allenamenti: c'è Dalmonte, out Hrustic Atteso questa sera in città Amatucci

Ripresa con notizie agrodolci dall’infermeria per la Salernitana. Nel pomeriggio, la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Mary Rosy per mettersi alle spalle la sconfitta con lo Spezia e iniziare a preparare la sfida con la Cremonese. Giovanni Martusciello ha ritrovato in gruppo Dalmonte: l’esterno aveva superato i problemi muscolari ma era stato costretto a fermarsi a poche ore dalla sfida con i liguri per un virus influenzale. Ancora ko invece Hrustic: l’australiano è rimasto ancora a riposo e ritornerà in gruppo domani, per la doppia seduta programmata. Reine-Adelaide continua il lavoro di recupero differenziato.

Attesa invece per il rientro di Amatucci: il centrocampista è atteso questa sera in città, ancora in permesso dopo il grave lutto familiare che lo ha colpito. Se arriverà il via libera, il mediano potrebbe riaggregarsi ai compagni e iniziare la missione Cremonese.