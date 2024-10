Serie B, il Frosinone esonera Vivarini: "Panchina affidata a Greco" I ciociari pagano l'ultimo posto in classifica

Un nuovo esonero in serie B. Dopo l'amara retrocessione in cadetteria e la falsa partenza in campionato con l'ultimo posto in classifica, il Frosinone ha deciso di esonerare Vincenzo Vivarini. Il tecnico paga un avvio complicato, come confessato dal presidente Maurizio Stirpe in conferenza stampa: "Questa mattina alle 7:30 abbiamo deciso di sollevare il tecnico Vincenzo Vivarini. Non siamo felici di questa scelta ma vogliamo togliere a tutti gli alibi. La squadra la prenderà Leandro Greco e il suo staff e non provvisoriamente. In estate era stato assunto per fare un percorso e crediamo che sia all'altezza di questo fare questo percorso. Non possiamo fare la presentazione in questo momento, la faremo prima della gara col Pisa".