Salernitana, sarà esodo a Cremona: il dato aggiornato della prevendita Ancora una volta, il popolo granata si stringe intorno alla propria squadra

Più forti della distanza per ribadire il proprio atto d’amore. Il popolo della Salernitana è pronto ad archiviare il ko amaro con lo Spezia e a raggiungere Cremona per continuare ad essere al fianco della squadra. Per la sfida dello Zini, al secondo giorno di prevendita per accedere all’impianto lombardo, sono 710 i tagliandi staccati. Si proverà a superare il muro delle 1000 presenze, nel settore che prevede una capienza massima di 2500 unità. Ci sarà tempo fino alle ore 19 di venerdì per acquistare i ticket al costo di 15 euro. Tariffe speciali per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che pagheranno 10 euro. Per i junior invece assistere al match costerà 5 euro.