Salernitana, allarme Sepe: il portiere a rischio forfait per Cremona Risentimento muscolare per il napoletano: si scalda Fiorillo. Recuperato Hrustic

Una brutta notizia accompagna la Salernitana verso la trasferta di Cremona. Nell’ultimo allenamento di questa mattina, ad alzare bandiera bianca ci ha pensato Luigi Sepe. Risentimento muscolare per l’estremo difensore napoletano, a fortissimo rischio forfait per la sfida con la Cremonese. Nelle prossime ore previsti gli esami strumentali ma Sepe potrebbe saltare il tour de force che vedrà in sette giorni tre sfide con Cremonese, Cesena e Cosenza. Scalda i guantoni Fiorillo, titolare ad Udine in Coppa Italia.

Buone notizie invece da Hrustic. Il centrocampista è rientrato in gruppo, mettendosi finalmente alle spalle il virus influenzale che lo aveva accompagnato sin dalla vigilia della sfida con il Cesena. Lavoro a parte invece per Reine-Adelaide.