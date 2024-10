Ex Salernitana, insulti razzisti a Tchaouna in Twente-Lazio Il francese ingiuriato al momento della sostituzione

Un brutto episodio ha visto a suo discapito protagonista l’ex Salernitana Loum Tchaouna. Sostituito nel finale di Twente-Lazio, il francese è stato oggetto di ululato razzisti da parte dei tifosi olandesi. Tchaouna ha incassato a malo modo gli insulti, esplodendo in panchina.

"Tchaouna ha sentito degli ululati - le parole del mister Baroni nel post-partita su quanto accaduto -. È un tema che non mi piace ora esporre, non è il contesto giusto. Vi do la conferma di quanto accaduto, noi abbiamo cercato di tranquillizzarlo. C’è stato anche un coinvolgimento dei nostri tifosi ieri. Si è mossa la società, il direttore e il presidente per sbloccare questa situazione spiacevole”.