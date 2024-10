Cremonese-Salernitana, le probabili formazioni: chance per Torregrossa e Tongya Allo Zini (fischio d'inizio alle 15) i granata ripartono dal 4-3-3: in porta c'è Fiorillo

Sfida importante. La Salernitana va a casa della Cremonese per riscattare il ko interno con lo Spezia che ha frenato l’entusiasmo dell’ambiente. Allo Zini, fischio d’inizio alle ore 15:00, la squadra granata prova a dare continuità alla striscia positiva esterna dopo il pari con la Reggiana e la vittoria pesante di Palermo. Servirà chiedere strada però alla Cremonese di Eugenio Corini, al debutto interno dopo la fortunata trasferta di Castellammare di Stabia. Scontro diretto tra due pretendenti alla zona playoff, con ambizioni grigiorosse certificate dagli investimenti estivi, mentre a dare obiettivi alla truppa granata ci ha pensato nei giorni scorsi il presidente Roberto Busso.

“Questa squadra deve cogliere l’attimo fuggente”. La speranza per l’ambiente Salernitana è che l’occasione giusta possa essere quella odierna. Allo Zini si ripartirà dal 4-3-3, con la Bersagliera che dovrà rinunciare all’infortunato Sepe. In porta ci sarà Fiorillo, con la linea a quattro composta da Stojanovic, Bronn, Ferrari e Njoh. In mediana si rivedrà Amatucci, con Soriano e Maggiore ai suoi lati. Nel tridente Tongya e Verde ai lati dell’unica punta Torregrossa.

La Cremonese di Corini ripartirà dal 4-2-3-1 ma recupera tasselli importanti come Castagnetti in cabina di regia, al fianco di Collocolo. Vazquez guiderà la trequarti con Zanimacchia e Vandeputte sulle corsie. L’unica punta sarà Nasti. In panchina il grande ex Bonazzoli, alle prese con un problema al piede e non al top della condizione.

CREMONESE-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Antov, Bianchetti, Sernicola; Castagnetti, Collocolo; Zanimacchia, Vazquez, Vandeputte; Nasti.

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Soriano, Amatucci, Maggiore; Verde, Torregrossa, Tongya.