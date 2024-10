Salernitana, Martusciello: "Sono preoccupato, sono in discussione dall'inizio" Il tecnico: "Dal 10 luglio ho grande senso di responsabilità. Ora dobbiamo dare risposte"

Giovanni Martusciello ha commentato Cremonese-Salernitana 2-1 in mixed zone: “Sono preoccupato come i tifosi perché abbiamo grande senso di responsabilità. E mi sento in discussione dal 10 luglio. Si è perso una partita in cui abbiamo provato a dominare il match ma abbiamo incassato in ripartenza. Noi siamo squadra che ama tenere il pallone, creare manovra e purtroppo c’è il rischio di prendere contropiede. Non vedo involuzione. Fino al primo gol abbiamo fatto benino, facendo il compitino senza strafare. La rete di Collocolo ci ha frastornato e abbiamo agito sotto ritmo.

Modulo? Ho provato nel finale con disperazione ma si rischia poi di avere involuzione. Mi sono appoggiato sulle individualità dei subentrati ma perdi equilibrio e rischia di incassare gol. A volte lo fai sperando che qualcosa cambi. Quando abbiamo mantenuto il centrocampo a tre abbiamo tenuto bene il campo.



Simy? Lo sceglierei di nuovo. Martedì abbiamo un’altra partita e sapendo delle condizioni di Torregrossa ho deciso di fare turnover e risparmiarlo per Cesena.

Braaf? E’ un calciatore che è giovane e che può alternare partite buone ad altre meno importanti. Tello è un calciatore d’equilibrio, non si può giudicare in base ai gol. Per me ha fatto bene.

Ambizione? Non è stata la squadra ad aver ingrombato il campo con la serie A. I ragazzi vogliono raggiungere il massimo e in un campionato ci può stare di vivere condizioni in cui fai meglio e altre in cui non riesci a dare il massimo. Ora serve migliorare alcune cose.

Cesena? Non è la partita chiave ma è la più vicina dopo una sconfitta. Ora dobbiamo pensare a vincere, andando avanti e continuando a lavorare con la squadra”.