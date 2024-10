Cremonese-Salernitana 2-1, Corini: "Vittoria preziosa, Bonazzoli determinante" Il tecnico grigiorosso: "Torregrossa? Ha grandi qualità ma ha bisogno di avere continuità"

Eugenio Corini ha commentato Cremonese-Salernitana 2-1 in mixed zone: “Raccogliamo due vittorie molto importanti per noi, la squadra ha lavorato bene contro due squadre forti, cosa che accresce ancora il valore. Sapevamo che la Salernitana fosse squadra da possesso palla, abbiamo aspettato per poi ripartire in contrattacco e l’abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo dopo il 2-1 abbiamo messo giù la palla e siamo usciti bene, loro forzavano qualche giocata e ci siamo difesi bene. Il rammarico? Non averla chiusa ma dopo il gol di Ferrari potevamo andare in sofferenza ed invece abbiamo reagito bene.

Torregrossa? Non entro nel merito, ma Ernesto è un giocatore che ha grandi qualità. Fidatevi di questo ragazzo, deve trovare continuità atletica e farà divertire, sa giocare bene a calcio, è forte di testa e tecnicamente.

Bonazzoli? Ho voluto schierarlo, perché sapevo che ci dava qualità negli scarichi e negli appoggi. Farà ancora un po’ fatica nei 90′, ma crescerà. Abbiamo bisogno di tutti. Ho scelto un terzino più bloccato come Barbieri, Castagnetti ci ha dato molto nel palleggio”.