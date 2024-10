"La morte non è uguale per tutti", la protesta degli ultras allo Zini In tutta Italia lo stesso messaggio contro le istituzioni calcistiche

Il mondo ultras lancia un messaggio di protesta unificato contro le istituzioni calcistiche. Nel mirino il mancato rinvio di Foggia-Catania nello scorso turno di campionato e per la scelta di non far rispettare un minuto di silenzio in memoria dei tre tifosi foggiani (Michele Biccari, 17 anni, Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuel Del Grande, 13 anni) morti al rientro dalla trasferta di Potenza.

"La morte non è uguale per tutti” è stato lo striscione che ha trovato spazio in diversi settori degli stadi di tutta Italia, fotografia della rabbia per un gesto considerato come una mancanza di rispetto. In Cremonese-Salernitana il messaggio è stato esposto in contemporanea nelle due curve dello Zini, accompagnato da applausi e dal coro “Ultras!”. Anche a Bergamo, a Palermo e a Cava de’ Tirreni lo stesso striscione è stato esposto nel corso dei rispettivi match.

Sul tema, durissima la presa di posizione dell’allenatore del Foggia Eziolino Capuano: “Foggia-Catania era una partita da non giocare: 48 ore prima c'erano stati dei funerali con dodicimila persone, dove l'Italia calcistica e il mondo ultras avevano pianto. Abbiamo subito uno choc che ci porteremo per tutto l'anno: non è facile andare avanti, lavorare, anche se tanti pensano che la vita è una giostra. Purtroppo lo è. La cosa vergognosa è stata quella di far giocare questa partita, che non andava mai giocata, era un fatto doveroso, e chi ha fatto svolgere questo confronto deve avere la dignità di vergognarsi”.