Salernitana, squadra in ritiro già oggi in vista del Cesena Il gruppo prova a cercare la giusta concentrazione

Concentrazione massima. La Salernitana vive il primo vero momento particolare della stagione e decide di ricompattarsi. Dopo la seduta di scarico post-Cremonese, il gruppo di Giovanni Martusciello ha deciso di anticipare di 24 ore il classico ritiro prepartita. Una decisione che sottolinea la grande volontà di chiudere una parentesi negativa, allontanare i nuvoloni neri che si sono addensati sulla testa del tecnico della Salernitana. Non sorride la squadra, ufficialmente in zona playoff dopo lo squillo del Catanzaro con il Sudtirol e che basta per certificare un rendimento lontano dai proclami della serie A.

Intanto, questo pomeriggio mister Martusciello ha diviso i suoi uomini in due gruppi. I calciatori maggiormente impiegati allo Zini hanno svolto esclusivamente un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno effettuato un lavoro tecnico e partitina a campo ridotto. Proseguono i percorsi personalizzati di recupero dai rispettivi infortuni per Luigi Sepe e Jeff Reine-Adélaïde. Domani alle ore 15:00 la seduta di rifinitura.