Salernitana-Cesena, fischia Scatena: nessun precedente con i granata Il direttore di gara è alla quarta presenza in serie B

Sarà Gabriele Scatena della sezione di Avezzano l’arbitro di Salernitana-Cesena, in programma domani alle ore 20:30. Il fischietto abruzzese avrà come assistenti Luca Mondin di Treviso e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Il quarto uomo sarà il signor Ferdinando Emanuel Toro di Catania; al Var ci saranno Niccolò Baroni di Firenze e Daniele Paterna di Teramo. Non ci sono precedenti che legano Scatena alla Salernitana, appena alla quarta direzione in serie B.