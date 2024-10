Salernitana-Cesena, Prestia: "Andremo all'Arechi con determinazione e umiltà" Il capitano bianconero: "Salernitana? Quando vieni da due sconfitte di fila alzi l'asticella"

Parola di capitano. Giuseppe Prestia ha presentato in conferenza stampa la trasferta del Cesena all’Arechi di Salerno, in programma domani pomeriggio. I bianconeri hanno cancellato la due sconfitta di fila con il bel successo con il Brescia e ora vogliono interrompere il cammino disastroso lontano dal Manuzzi: “Per quanto visto in campo fino ad oggi, penso che il Cesena abbia raccolto qualcosa in meno di quello che meritava: tra le numerose occasioni create ed alcune partite perse nel finale, sicuramente meritavamo qualcosa in più. Vedo comunque una squadra serena, tranquilla e applicata, che ogni partita cerca di fare il massimo e portare a casa più possibili.

Salernitana? Quando vieni da due sconfitte consecutive, come era stato per noi prima di sabato, cerchi sempre di metterci qualcosa in più; quindi, secondo me dobbiamo cercare di rispondere colpo su colpo alla Salernitana, che penso metterà in campo una grande aggressività. Al di là dei singoli avversari, perché comunque in Serie B tutte le squadre hanno in gruppo individualità forti, noi dobbiamo reggere colpo su colpo e andare a Salerno a fare la nostra partita con umiltà e con lo stesso atteggiamento avuto con il Brescia. Le nostre qualità sono tante, quindi andiamo lì con la consapevolezza di essere un gruppo forte e che può giocarsela con tutti”.