Salernitana, ecco gli orari dalla 15a alla 24a di serie B: quante novità! Derby con la Juve Stabia di domenica. A Santo Stefano si va a Frosinone alle ore 15:00

Sono stati resi noti gli orari dalla 15esima alla 21esima giornata di serie B: Salernitana-Carrarese si giocherà domenica 1 dicembre alle ore 17:15. Sabato 7 dicembre invece Modena-Salernitana si disputerà alle ore 15:00. Per la 17esima giornata, ritorno all’Arechi per il derby con la Juve Stabia domenica 15 dicembre alle ore 17:15. Anticipo al venerdì 20 dicembre alle ore 20:30 con il Brescia all’Arechi (18esima giornata). Nel giorno di Santo Stefano visita al Frosinone alle ore 15:00. Domenica 29 dicembre inizia il girone di ritorno a Catanzaro con la sfida alle ore 17:15. Lunch-match domenicale dopo la sosta di natale con il Sassuolo in programma il 12 gennaio alle ore 12:30. Sabato 18 gennaio si gioca alle ore 15:00 Salernitana-Reggiana. Domenica 26 gennaio si gioca alle ore 15:00 Pisa-Salernitana mentre il 2 febbraio in campo Salernitana-Cremonese alle ore 15:00.