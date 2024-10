Salernitana-Cesena 1-1, Verde: "Che gioia il gol sotto la Sud! Siamo vivi" Il numero 31: "Peccato per questo pari ma siamo squadra e stiamo trovando la quadra"

Daniele Verde ha commentato Salernitana-Spezia 1-1: “Speravo nel gol con una vittoria ma per le dinamiche di gioco è andata diversamente. Però abbiamo dimostrato di essere uniti, di saper reggere qualsiasi difficoltà, in oltre un tempo in dieci. Volevo questo gol sotto la Curva Sud e spero sia il primo di tanti.

Attacco? Dall’inizio del campionato siamo squadra che crea tantissimo ma in questa categoria non puoi permetterti di sbagliare. Ci è mancata soprattutto la grinta, creiamo calcio ma serve altro e questa sera si è visto.

Nasco esterno d’attacco ma con il mister possiamo entrare in mezzo al campo, tagliare dietro la punta che ben si sposa con le nostre caratteristiche. Ora conta incidere di più e avere anche fortuna in più.

Sostituzione? Mi aspettavo di uscire al momento dell’espulsione di Fiorillo ma il mister l’ha letta diversamente, puntando sulla mia adrenalina dopo il gol”.