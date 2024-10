Cosenza-Salernitana di domenica alle 15? Si attende la decisione del Prefetto In caso di slittamento, il club calabrese aprirà la prevendita per il settore ospiti

Cosenza-Salernitana va verso lo slittamento alle ore 15:00 di domenica. Si aspetta solo il via libera del Prefetto di Cosenza che dovrebbe arrivare in mattinata. Le società però sono già pronte ad incassare la decisione e a vedersi posticipare di quasi 22 ore la sfida, originariamente in programma alle ore 17:15 di sabato. Il semaforo verde arriverà per obblighi legati alla gestione dell’ordine pubblico. L’Oktober fest in programma in contemporanea sempre nei pressi del San Vito-Marulla non permetterebbe la gestione della tifoseria ospite granata. Discorso diverso invece con lo slittamento a domenica che favorirebbe la possibilità di poter avere risorse in più e spazi per garantire sicurezza ai tifosi campani.

In tal senso, lo slittamento a domenica permetterebbe al Cosenza di poter aprire la prevendita per il settore ospiti, seppur con la limitazione dell’obbligo di fidelity card. Anche la Lega B aspetta il via libera, pronta a piegarsi alla volontà delle autorità e a rimodulare gli orari della prossima giornata di campionato.