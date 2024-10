UFFICIALE - Cosenza-Salernitana si gioca domenica alle 15 La scelta per motivi di ordine pubblico

Arriva la conferma. Cosenza-Salernitana si giocherà domenica alle ore 15. La nota ufficiale: "La Lega B comunica la variazione di data e orario per la gara Cosenza-Salernitana, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. Il match dello stadio San Vito-Marulla, inizialmente previsto per sabato 2 novembre alle 17:15, è stato posticipato alle ore 15:00 di domenica 3 novembre, preso atto dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Cosenza Prot. n. 679/2024/oes del 30 ottobre 2024, con la quale viene ordinato il differimento dello svolgimento della gara in considerazione di “elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica”.