UFFICIALE - Cosenza-Salernitana in chiaro: sarà visibile gratis su Dazn La sfida del San Vito-Marulla è la sfida scelta per la prossima giornata di serie B

Prima volta in chiaro per la Salernitana nell'attuale campionato di serie B. Dazn, broadcaster della cadetteria, ha scelto Cosenza-Salernitana come sfida da offrire a tutti senza nessun abbonamento.

Per accedere ai contenuti gratuiti di DAZN servirà visitare il sito web di DAZN, registrarsi inserendo la propria e-mail, nome e cognome. Questo permetterà di accedere ai contenuti gratuiti. La modalità Gratuita di DAZN rappresenta una grande opportunità per gli appassionati di sport che desiderano seguire le loro competizioni preferite senza impegno economico.