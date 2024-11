Rivalità ma anche amicizia: a Cosenza presente la Salernitana For Special Un gesto di grandissima importanza sotto l'aspetto sociale

Una forte rivalità ma anche un gesto dal grande valore sociale. Cosenza-Salernitana è sfida molto attesa per l’astio sportivo che divide i calabresi dai campani. Eppure, c’è da segnalare la bellissima iniziativa voluta dal Cosenza For Special. Sugli spalti del San Vito-Marulla, ospiti della squadra sociale dei lupi rossoblu, ci sarà la Salernitana For Special.

Una forte amicizia fra le due società nata nel giugno 2023, con la sfida all’interno dell’evento “Dai un calcio per l’autismo” tra gli applausi del pubblico presente all’Arechi per la serata benefica. Un anno e mezzo dopo, la società calabrese ha deciso di ricambiare il gesto di grande inclusione dello scorso giugno arrivato da Salerno (entrambe le realtà partecipano al campionato di calcio a 7 di competenza, organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale della Figc), e stringere ancor di più la forte collaborazione con l’invito a guardare insieme la sfida di campionato.