Cosenza-Salernitana, le probabili formazione: provino per Sepe Il capitano granata prova a stringere i denti. Una novità in attacco

Una sfida importante. Cosenza-Salernitana ha il sapore del match determinante per il cammino della Bersagliera e soprattutto per la panchina di Giovanni Martusciello. Il pari con il Cesena, tra tanti rimpianti, ha restituito al tecnico ischitano gioco e mentalità, con la gestione del primo tempo che grida vendetta, rovinata dall’espulsione di Vincenzo Fiorillo. Ora serve il classico successo scacciacrisi, in grado di cambiare drasticamente volto alla classifica granata, abbandonando quella zona playout che apre pensieri sinistri per mettere nel mirino invece le caselle playoff.

Il grande dubbio di formazione in casa Salernitana è rappresentato dalla presenza di Luigi Sepe. “Da capitano e leader responsabile qual è, Gigi in questi giorni si è reso disponibile ad accelerare il recupero: il suo fisico ha dato risposte positive, sebbene Corriere martedì abbia dimostrato di essere pronto e di meritare la fiducia di tutti”, la precisazione di Martusciello. Il dilemma verrà sciolto solo questa mattina: se da Sepe arriveranno risposte confortanti nell’ultimo provino, sarà il capitano a difendere i pali granata. In difesa si rivedranno Stojanovic, Bronn e Njoh insieme all’inamovibile Ferrari. In cabina di regia, spazio ad Amatucci, con il compito di guardare le spalle a Soriano e Maggiore. Davanti ancora conferme per Verde e Torregrossa, con la prima presenza nello starting-eleven di Dalmonte. Out per infortunio Tongya e Reine-Adelaide oltre agli squalificati Fiorillo e Tello.

COSENZA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

COSENZA (3-5-2): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Kouan, Charlys, Florenzi, Ricci; Fumagalli, Zilli.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Soriano, Amatucci, Maggiore; Verde, Torregrossa, Dalmonte.