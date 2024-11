Cosenza-Salernitana 1-1, Wlodarczyk: "Partita non facile, la B è questa" Il polacco titolare a sorpresa: "Felice della mia prova. Cambio modulo? Seguiamo il mister"

Szymon Wlodarczyk ha commentato Cosenza-Salernitana 1-1: "Non è stata una partita facile. Il Cosenza ci aggrediva alto e ci ha messo in difficoltà. Il loro vantaggio è stato meritato e nell'intervallo ne abbiamo parlato, ricompattandoci. Sono felice di essere entrato nell'azione del rigore. Ci teniamo stretto questo pareggio.

Prestazione? Non è stato semplice affrontare una squadra che difendeva a tre e soprattutto costretto a fare i conti con una squadra che difendeva bassa. Ho lavorato per far salire i miei compagni anche se è normale preferire una squadra più pericolosa. Oggi contava però il risultato.

Andamento? Dopo le prime partite da titolare mi sono reso conto di non essere al top. Il mister ha visto che non ero al massimo e ha preso una scelta forte. Ora però questi novanta minuti sono stati importanti anche per dimostrare che posso dire la mia.

Digiuno dal gol? Mi sono reso conto che in serie B c'è difficoltà nel fare gol. Il capocannoniere ne ha realizzati appena sei. Però questo è un campionato difficile che gira intorno a due-tre occasioni. Voglio essere importante per la squadra ma qui abbiamo tanti attaccanti importanti come Simy e Torregrossa. Ora però serve avere stabilità. Cambio modulo? Ho giocato con Torregrossa ma soprattutto in momenti di risultati sfavorevoli. Il nostro sistema però è legato ad una sola punta".