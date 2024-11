Cosenza-Salernitana 1-1, Alvini: "Rimpianto per non aver vinto" Il tecnico rossoblu: "Granata squadra con valori, uscirà alla distanza"

Massimiliano Alvini ha commentato Cosenza-Salernitana 1-1 in sala stampa: “Abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo siamo stati bravi, trovando meritatamente il vantaggio. Nella ripresa potevamo segnare anche il secondo gol ma il rigore ha cambiato tutto. Abbiamo provato a vincere, come loro, ma non ci siamo riusciti. Peccato perché si poteva portare a casa la posta in palio, dimostrando di essere squadra vera.

Episodio del rigore? Abbiamo protestato su un fallo a centrocampo di Soriano. Aureliano però ci ha spiegato tutto anche che lo avevano rivisto ma non c’era fallo.

Salernitana? Il mister lo conosco bene, ne ho visti di allenamenti. Noi siamo stati bravi perché abbiamo colpito in contropiede. Però sono sicuro che la Salernitana farà strada perché ha grandi valori e uscirà alla distanza”.