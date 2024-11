Salernitana, l'ex Minala a Granatissimi: "Questa squadra deve puntare in alto" Il mediano a Ottochannel: "Dispiace vedere i granata così in basso: c'è tempo per rialzarsi"

Da eroe del Partenio a difensore dell’attuale progetto tecnico. Joseph Minala chiede continuità e soprattutto pazienza per la Salernitana di Giovanni Martusciello. Il centrocampista è intervenuto a Granatissimi, in onda su Ottochannel: “Non mi aspettavo una Salernitana così in difficoltà, soprattutto vedendo il mercato importante che è stato fatto e alla luce anche della scelta di un allenatore come Martusciello che è molto preparato e viene da un percorso importante. Sappiamo bene il suo curriculum. Non dico di aspettarmi una Salernitana prima in classifica ma almeno in zona playoff. Dispiace vederla così in basso ma c’è ancora tanto tempo. Ha un organico che tanti sognano. E’ un momento no dove magari le cose non girano bene e inizi ad avere paura, senza prendere rischi, senza riuscire nelle cose che prima facevi bene e soprattutto a memoria. Ogni stagione ha dei momenti così. Resto convinto però delle potenzialità di questa squadra. La Serie B sembra un campionato facile ma in realtà è dalla classifica cortissima in cui regna l’equilibrio. Se ripensate all’anno della promozione, c’erano tante squadre in pochissimi punti.

Come cambiare marcia? Il cambio allenatore non credo sia la soluzione. Va data fiducia a questa squadra senza dare giudizi sommari. Ad inizio stagione tutti pensavano che questo allenatore era stata la scelta migliore e che i calciatori fossero funzionali al progetto iniziato. Ora i risultati non stanno dando ragione al club ma c’è tempo. Serve ritrovare lo spirito, la fame proprio come la Salernitana di Castori. Durante le mie esperienze avevamo calciatori come Calaiò, come Rosina che potenzialmente ci potevano aiutare a raggiungere obiettivi importanti ma poi siamo rimasti a mani vuote. Ora bisogna dare continuità al progetto, trovare una serie di vittoria per riprendere la marcia”.