Salernitana, ansia Torregrossa. E nuovi esami anche per Sepe C'è preoccupazione per l'entità dello stop dell'attaccante. In porta invece si scalda Fiorillo

La ripresa degli allenamenti in casa Salernitana non porta in dote buone notizie per Giovanni Martusciello. In vista della sfida con il Bari, il tecnico ischitano deve fare i conti con lo stop di Ernesto Torregrossa. Il numero dieci, ancora alla ricerca del suo primo gol in maglia Salernitana, si è fermato per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Filtra pessimismo sulla possibile presenza dell’ex Pisa per la sfida di domenica pomeriggio con i pugliesi, con gli esami strumentali previsti nelle prossime ore che dovranno anche scongiurare un guaio peggiore che rischierebbe di tener fuori il numero dieci per diverse settimane.

Un inizio di stagione tutt’altro che felice per Torregrossa, arrivato sul gong del mercato lontano dalla miglior condizione fisica che Martusciello ha provato a centellinare evitando infortuni. Fin qui, zero reti segnate e anche un rigore sbagliato ad Udine in Coppa Italia, per il calciatore che è partito titolare solo nella sfida di Cesena, restando in panchina per tutti i 90’ a Cosenza.

Nella giornata di oggi nuovi esami strumentali anche per Luigi Sepe. Il portiere granata ha stretto i denti al San Vito-Marulla, scendendo in campo nonostante l’infortunio muscolare non fosse ancora del tutto superato. Ieri, il capitano granata si è limitato, come da protocollo stilato dall’area medica del club, ad una semplice seduta differenziata, evitando così di forzare nuovamente. Si valuterà però se gli sforzi di Cosenza abbiano lasciato strascichi sul bicipite femorale del numero 55. In caso di forfait, tra i pali si rivedrà Fiorillo.