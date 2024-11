Salernitana-Bari, all’Arechi si rinnoverà il gemellaggio: l’iniziativa Sarà un pomeriggio di sport e di festa: partita la prevendita del settore ospiti

Un’amicizia lunga 41 anni. “Lo certifica il tempo, lo sancisce la storia, con il dovere e l’onore di tramandarlo ancora, da quel fumogeno viola Bari e Salerno una cosa sola!”. Recitava così lo striscione affisso dalla Curva Sud Siberiano lo scorso 25 settembre per rinsaldare il gemellaggio con il popolo biancorosso. Tutto nato da un fumogeno viola che legò indissolubilmente le due fazioni. Domenica pomeriggio all’Arechi, Salernitana e Bari si incontreranno ancora nel campionato di serie B dopo il rendez-vous di quest’estate a parti invertite.

All’Arechi sarà un’autentica festa di colori e di sport. Per l’occasione, il Principe degli Stadi ha già superato quota 10mila spettatori. Una nuova impennata è prevista in giornata, con l'apertura in mattinata alla vendita dei tagliandi dei 2000 posti in Curva Nord per i tifosi baresi. Non ci saranno limitazioni in materia di ordine pubblico (seppur niente vendita online ma solo nei punti vendita Ticketone), con le due fazioni che hanno anche immaginato un momento di grande fratellanza: all’intervallo ci sarà il classico giro di campo con le due bandiere delle due tifoserie, nel nome di un’amicizia destinata a continuare.