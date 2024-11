Salernitana Femminile, il cammino del settore giovanile: torna Mariano Turco Inizia il cammino delle selezioni Under

Prende il via la stagione anche per il settore giovanile della Salernitana Femminile. L’Under 17, che scenderà in campo con la formula dell’11 contro 11, sarà guidata da mister Rosario Ceruso. La formazione granata è inserita nel Girone A, dove affronterà come avversarie: Gelbison, Avellino e Spes, squadra contro cui esordirà nel fine settimana.

L’Under 15, che giocherà partite 9 contro 9, sarà diretta da mister Mariano Turco. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina granata, avendo già guidato la prima squadra femminile nella stagione 2021/2022 con ottimi risultati, culminati nella promozione dal campionato di Eccellenza a quello di Serie C.

Infine l'Under 12, con a coordinare le formazioni “baby” delle granata sarà Lara Cantiello, che si occuperà di garantire la crescita tecnica e umana delle giovani atlete.