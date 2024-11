Salernitana, tegola Torregrossa: c'è lesione. A parte anche Sepe e Tongya L'attaccante rischia diverse settimane di stop

Non arrivano buone notizie per la Salernitana. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Ernesto Torregrossa non permettono di strappare sorrisi. Il numero 10 si è procurato una lesione del soleo della coscia sinistra. Uno stop che obbligherà la punta a saltare la sfida con il Bari e apre più di un interrogativo anche sulla sua presenza con il Sassuolo alla ripresa del campionato. Sarà fondamentale la sosta per le nazionali, con l'attaccante che cercherà di recuperare dopo una prima parte di stagione fin qua avara di soddisfazioni.

Non arrivano aggiornamenti positivi anche per Luigi Sepe. Il portiere continua, al pari di Franco Tongya, a lavorare a parte. Possibile un turno di riposo per il capitano granata, con Fiorillo che tornerebbe tra i pali domenica pomeriggio all'Arechi. Sempre out Reine-Adelaide.