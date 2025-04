Paura a Vietri sul Mare, donna investita lungo la Statale 163 Amalfitana E' stata colpita da una moto mentre attraversava

Paura nel pomeriggio a Vietri sul Mare per un incidente avvenuto nei primissimi metri della Statale 163 Amalfitana. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto ha investito una donna che stava attraversando poco dopo il bivio che conduce con le frazioni di Raito e Albori. L'impatto è stato violento. La donna, trasportata in codice rosso al "Ruggi", ha riportato un trauma cranico ma, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Tempestivo l'intervento di un'ambulanza e di un'auto medica della Croce Bianca che hanno provveduto a fornire le cure del caso alla malcapitata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Vietri sul Mare ed una pattuglia della Guardia di Finanza che, vista la situazione di emergenza, ha collaborato nella gestione della viabilità. L'incidente, infatti, ha provocato disagi e rallentamenti lungo l'Amalfitana. In vista delle festività pasquali, infatti, quel tratto si preannuncia trafficatissimo da residenti e turisti diretti in Costiera Amalfitana. L'invito è sempre quello di prestare la massima attenzione alla guida.