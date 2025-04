Cittadella-Salernitana, Dal Canto: "Sfida importante, errore caricarla troppo" Il tecnico non si fida della pressione del match: "Serve serenità, rischiamo di fare i pastrocchi"

Alessandro Dal Canto ha presentato Cittadella-Salernitana in conferenza stampa: “Dobbiamo lottare per la salvezza. Nelle prossime cinque partite dobbiamo aggrapparci al nostro obiettivo primario. Allo stesso tempo però servirà mandare in campo calciatori senza troppa pressione. Il rischio è di arrivarci troppo carichi. Quella con la Salernitana è una sfida importante. I punti sono pochi per tutte, siamo tutte ravvicinate. Le partite sono sempre meno, dobbiamo tentare di fare un risultato positivo. Cerchiamo di stare sereni, altrimenti facciamo i pastrocchi. In questa partite servono nervi saldi e qualità.

"Salernitana con qualità offensiva"

Salernitana? Arriva carica dopo una vittoria importante che gli ha permesso di ritrovare energie. Sono sicuro che verranno qui per fare la loro partita. Abbiamo attitudini diverse: loro sono bravi con calciatori offensivi come Cerri e Verde ma anche noi abbiamo le nostre armi per colpire. Rendimento interno? Non possiamo più fare calcoli perché ci attende una partita che non possiamo sbagliare. Nei giocatori c'è grande senso di responsabilità. Mi preme che la squadra arrivi bene alla partita dal punto di vista emotiva. Formazione? Non avremo Palmieri, Okwonkwo e Diaw. Valuterò fino all'ultimo ma in linea di massima le idee chiare ci sono. Noi come idea tattica cerchiamo sempre di rubare il pallone il prima possibile all'avversario, l'atteggiamento sparagnino non c'è mai stato. La squadra ha un bagaglio energetico per fare bene nelle ultime tre partite”.

