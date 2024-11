Salernitana, delusione Bronn: non convocato dalla Tunisia Il difensore costretto per la seconda volta di fila a rinunciare a rappresentare i suoi colori

Niente nazionale per Dylan Bronn. Il difensore della Salernitana non è stato convocato dalla Tunisia per i prossimi impegni con Madagascar e Gambia. Un’esclusione amara per il centrale granata, convocato nella precedente tornata ma costretto a far ritorno in Italia ad inizio preparazione per dei problemi muscolari. Bronn fu però recuperato per la sfida con lo Spezia, scendendo regolarmente in campo.

Ora però l’esclusione, con il difensore che riperde di nuovo il treno della nazionale dopo averlo ritrovato nello scorso settembre a distanza di mesi. Per Martusciello, lo stopper africano è uno dei pilastri, a riposo soltanto nel turno infrasettimanale con il Cesena di due settimane fa. Esperienza ma soprattutto personalità, anche con il Bari il tecnico ischitano si affiderà all’ex Metz, nonostante l’emergere del baby Ruggeri.