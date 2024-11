Salernitana, fiato sospeso Tongya: Martusciello lo aspetta L'esterno ancora a parte per il problema alla caviglia. A scartamento ridotto anche Sepe

Il bollettino medico del giorno arrivato da casa Salernitana non rilascia buoni aggiornamenti su Franco Tongya. Il numero sette granata è stato costretto a lavorare a parte anche questa mattina, frenato ancora dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia che non gli permette di ritornare a lavorare con i compagni. Nonostante il sospiro di sollievo per l’esclusione di lesioni ossee e legamentose, il calciatore dell’Under 21 azzurra continua a sentire dolore, limitando così i propri movimenti. Lo staff medico però proverà a rimetterlo in sesto e a riconsegnarlo a Martusciello, bramoso di inserirlo nel ruolo di ala sinistra nel tridente completato da Wlodarczyk e Verde. In caso di forfait, prende corpo l’ipotesi di un rilancio dal 1’ di Braaf, entrato con piglio nel secondo tempo di Cosenza dopo un periodo di appannamento.

Per Martusciello c’è da fare i conti anche con le condizioni non ottimali di Luigi Sepe. L’estremo difensore si è preso un grande rischio scendendo in campo a Cosenza, appena dodici giorni dopo la lesione muscolare incassata nell’anti-vigilia della sfida con la Cremonese. Anche questa mattina, il portiere ha lavorato a parte, seguendo la strada della prudenza scelta dallo staff medico. In caso di passo indietro, riecco Fiorillo, di nuovo a disposizione dopo l’espulsione rimediata con il Cesena.