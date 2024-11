Salernitana, Wlodarczyk vuole un'altra chance. E la Polonia lo chiama Il polacco favorito per la maglia da titolare col Bari

Lo stop di Ernesto Torregrossa priverà Giovanni Martusciello del suo numero dieci per una gara chiave come quella con il Bari. L'attaccante principe però della Salernitana chiuderà anche il secondo tour de force senza gol all'attivo. Bisognerà rimandare l'appuntamento però dopo la sosta per le nazionali, con l’attaccante ex Pisa che rischia però di dover saltare anche la sfida con il Sassuolo.

La Bersagliera perde dunque uno dei suoi tre centravanti e ora si ritrova a fare i conti verso il match interno con il Bari con il dualismo tra Simy e Wlodarczyk. Il polacco sogna però la riconferma dopo la prova di Cosenza in cui non ha brillato ma, nonostante le difficoltà di squadra, ha trovato il modo di mettere il proprio zampino procurandosi il calcio di rigore poi trasformato da Verde. Dopo l’esclusione con il Cesena per scelta tecnica, è arrivato il segnale di riscossa atteso seppur manchi ancora il primo gol in maglia granata. Con il Bari sarà l’esame del fuoco, fondamentale anche per dare consistenza alla possibilità di essere protagonista con la sua Polonia Under 21 nei prossimi Europei. Il calciatore ha ricevuto la convocazione per la sfida con l'Islanda.