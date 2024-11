Salernitana, pessimismo sui rientri di Tongya e Sepe: chance Braaf e Fiorillo Martusciello ragiona sull'undici anti-Bari

Due dubbi da sciogliere, seppur il pessimismo si fa sempre più forte. Salernitana-Bari rischia di non avere tra i protagonisti Luigi Sepe e Franco Tongya. L’estremo difensore napoletano anche ieri è stato costretto a lavorare a parte. I postumi dello sforzo di Cosenza, dopo la lesione muscolare rimediata prima di Cremona, impone cautela per evitare guai peggiori. Il portiere napoletano proverà nella rifinitura di domani a strappare una convocazione e a rientrare al massimo in panchina. Si scalda dunque nuovamente Fiorillo, in campo con il Cesena prima dell’esclusione causa squalifica a Cosenza.

Poche chance invece per Franco Tongya. L’esterno scuola Juventus è stato obbligato dalla caviglia sinistra malconcia a rimanere fuori dal gruppo squadra. I fastidi sono ancora persistenti e non permettono di avere libertà nei movimenti. Il rischio di un guaio peggiore, alle porte di una sosta per le nazionali, obbliga a togliere il piede dell’acceleratore.

Martusciello ha pochi dubbi di formazione. Davanti a Fiorillo, la linea difensiva sarà composta da Stojanovic, Bronn, Ferrari e Njoh. In mezzo al campo, Maggiore e Tello duellano per una maglia da titolare per completare la cerniera centrale con Amatucci e Soriano. Davanti ci sarà Braaf con Verde e Wlodarczyk. Nella mattinata di domani la rifinitura, anticipata dalla conferenza stampa del tecnico granata.