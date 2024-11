Basket A2. Salerno Ponteggi ’92, esame Empoli al PalaSilvestri Di Lorenzo: “Vogliamo giocarcela con il contributo di tutte”

I cammini fin qui maturati da Salerno Ponteggi ’92 e Use Rosa Scotti Empoli presentano qualche tratto comune: entrambe hanno vinto in trasferta sui parquet di Giussano e Costa Masnaga, entrambe hanno ceduto il passo tra le mura amiche a San Giovanni Valdarno, capolista a punteggio pieno. Campane e toscane si sfideranno domani, sabato 9 novembre, al PalaSilvestri-Itsvil Arena di Salerno per la sesta giornata della Techfind Serie A2 femminile. Palla a due alle 19:30 con direzione arbitrale affidata a Silvio Faro di Tivoli e Alessandro Fornaro di Mentana.

Un match per annotare progressi sulle due sponde, in particolare per le granatine di Gennaro Di Lorenzo, finora paradossalmente più incisive in trasferta (due hurrà su due) che in casa (tre partite, due sconfitte). Empoli cerca conferme dopo aver battuto la forte Cestistica Spezzina 74-63 ai supplementari e si gode il secondo posto con 8 punti a braccetto con Sanga Milano. A ruota, la Salerno Ponteggi ’92 con i suoi 6 punti e le consapevolezze nei propri mezzi sicuramente aumentate dopo il buon avvio di stagione. Non era facile, da neopromossa.

Coach Di Lorenzo e le sue impressioni: “Incontriamo una squadra che fa parte delle accreditate al salto di categoria, al pari di Milano e Broni, oltre a Valdarno. Le prossime avversarie sono più fisiche di noi,vantano tre lunghe di peso, tra cui la mancina Vente che è pericolosissima e molto veloce sotto canestro. E poi un play di esperienza e tanto altro. Insomma, un quintetto e cambi della stessa portata sia fisica, sia tecnica. Verranno qui più concentrate del solito, perché hanno acciuffato per i capelli l’ultima partita ai supplementari. Noi abbiamo questa nominata di essere la rivelazione del campionato, però il rispetto dobbiamo guadagnarcelo sul campo contro chiunque. Siamo agguerritissimi, non diamo nulla per scontato e vogliamo giocarcela contro ogni avversario. Abbiamo preparato la partita con cura per tutta la settimana, speriamo che il risultato possa darci ragione anche se sarà molto difficile. Come al solito, mi aspetto il contributo di tutte, anche di chi è reduce da un momento più sotto tono”.

L’ultimo precedente in ordine di tempo giocato a Matierno tra granatine ed empolesi risale al 6 febbraio 2016, sempre in A2, e vide Salerno vincere col punteggio di 70-49. Due superstiti di quella sfida, uno per parte: capitan Alessia De Mitri da un lato e l’allenatore Cioni dall’altro.

Salerno Ponteggi ’92-Use Rosa Scotti Empoli sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del club di patron Angela Somma (@SalernoBasket92). L’ingresso al PalaSilvestri, come di consueto, sarà gratuito.