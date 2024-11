Salernitana-Bari, i convocati granata: out Sepe e Jaroszynski Martusciello deve fare i conti con cinque infortunati

Due defezioni dell'ultim'ora per la Salernitana verso la sfida con il Bari. Giovanni Martusciello perde Luigi Sepe e Pawel Jaroszynski. I due calciatori non sono stati inseriti nella lista dei convocati per la sfida di domani. Sepe paga ancora i problemi muscolari delle scorse settimane mentre Jaroszynski è ko per un infortunio alla caviglia. Out anche Reine-Adelaide, Tongya e Torregrossa.

Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 22 Salvati;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 23 Dalmonte, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 77 Sfait, 21 Soriano, 70 Tello;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 11 Kallon, 9 Simy, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.