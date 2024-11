Salernitana-Bari, le probabili formazioni: in attacco due novità Punti pesanti in palio all'Arechi: Martusciello si affida al 4-3-3 con almeno quattro sorprese

Festa sugli spalti ma punti pesanti in palio all’Arechi. Salernitana-Bari è il posticipo della domenica di serie B. Sia per la Bersagliera che per i galletti, il derby del Sud ha un valore pesantissimo non solo per la classifica che per i momenti delle due squadre. La Salernitana deve dare una scossa ad un rendimento altalenante, con i due pareggi di fila con Cesena e Cosenza che hanno lasciato rimpianti e soprattutto non sono bastati per mettere al sicuro la panchina di Giovanni Martusciello. Il Bari invece vuole interrompere la striscia di sei pareggi consecutivi e rilanciarsi con forza in chiave playoff.

Una sfida delicata dunque, soprattutto per Martusciello costretto a rinunciare a Sepe, Tongya, Torregrossa, Jaroszynski e Reine-Adelaide. Il tecnico granata ripartirà dal 4-3-3, con novità in tutti i reparti rispetto a Cosenza. In porta si rivedrà Fiorillo dopo il turno di stop causa squalifica. In difesa, oltre agli inamovibili Stojanovic, Bronn e Ferrari, una nuova chance per Njoh. In mezzo al campo, Amatucci ha recuperato dall’affaticamento muscolare post-Cosenza e guarderà le spalle a Soriano e Maggiore, preferito a Hrustic. In attacco, nuova chance per Wlodarczyk. Il polacco guiderà il tridente con Verde e Braaf ai suoi lati. Nel Bari invece Longo prova il doppio centravanti, con il tandem Lasagna-Novakovich. Sensazioni positive sul recupero di Vicari, col capitano che guiderà un reparto arretrato infarcito di ex Salernitana come Radunovic, Pucino e Mantovani.

SALERNITANA-BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci, Soriano; Verde, Wlodarczyk, Braaf. Allenatore: Martusciello.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Olivieri, Maita, Benali, Dorval; Manzieri; Lasagna, Novakovich. Allenatore: Longo.