Salernitana, ora è crisi nera: squadra contestata e riflessioni su Martusciello Il club ragiona sull'operato del tecnico. E l'Arechi insorge al triplice fischio finale

Il ko con il Bari all’Arechi apre ufficialmente la crisi in casa Salernitana. La squadra granata cade ancora, alla quinta sfida senza successi, con una sola vittoria nelle ultime dieci giornate. I granata crollano al terzultimo posto in classifica con Carrarese e Sudtirol, inchiodati a 13 punti che sono considerati un bottino insufficiente per la portata dell’organico e per gli obiettivi stagionali prefissati. I fischi alla squadra arrivati dall’Arechi ai piedi della Curva Sud Siberiano sono segnale di una rottura profonda con l’ambiente.

La società intanto ha aperto riflessioni sull’operato di Giovanni Martusciello. Sullo sfondo, valutazioni in corso su un eventuale esonero e, nel caso, sul possibile successore. In attesa di sviluppi però, la notte apre a discorsi sinistri: la Salernitana s’interroga sul presente e sul futuro tecnico.