Salernitana-Bari 0-2, Longo: "Vittoria pesante, siamo stati cinici" Il tecnico biancorosso: "Abbiamo messo in difficoltà i granata sapendo della loro fame di vittoria"

Moreno Longo ha parlato dopo Salernitana-Bari 0-2: “E’ stata una partita che abbiamo interpretato benissimo soprattutto nel primo tempo contro una squadra che aveva bisogno di una vittoria. Abbiamo provato a mettere in difficoltà la squadra granata cercando contromosse alla loro voglia di fare la partita. Con le due punte abbiamo riempito bene l’area, creando pericoli. Poi c’è la parata di Radunovic su Verde che è stata determinante. Nella ripresa abbiamo gestito e siamo stati bravi nel non cadere negli errori come era successo nelle ultime occasioni. Questo è un segnale di crescita importante. Stiamo lavorando bene, costruendo un organico importante che sappia ridare un'identità che si era persa.

Esperimento doppio centravanti? Ho ritenuto fosse opportuno conoscendo e immaginando quella che sarebbe stata la partita della Salernitana. In questo campionato servono tante qualità perché la serie B è un campionato unico, dove tutti possono fare risultato contro ogni avversario.

Cinismo? Cercavamo proprio questo. Il percorso nostro è chiaro, con undici risultati utili consecutivi che non sono la normalità in questo campionato. In passato ci è capitato anche di recriminare tanto. Stasera siamo stati bravi a sfruttare le nostre chance e far male”.