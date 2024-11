Crisi Salernitana: Martusciello è ai saluti, avanza Colantuono Decisiva la sconfitta con il Bari: il club ora sonda varie piste

Giovanni Martusciello e la Salernitana sono sempre più vicini a separare le loro strade. In questi minuti sono continui i contatti tra l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. L’orientamento del club è quello di una possibile rivoluzione dell’asse tecnico: la sconfitta con il Bari, dunque, rischia di essere decisiva per l’allenatore ischitano. La società, non soddisfatta dei 13 punti conquistati in 13 giornate, sembra decisa a dare una sterzata, anche per sfruttare la sosta del campionato che darà la possibilità all'eventuale neo allenatore d'iniziare a lavorare con il gruppo. La Salernitana ha fissato a mercoledì la ripresa degli allenamenti, segnale che conferma la volontà di risolvere la crisi tecnica a stretto giro.

In questo momento la pista più concreta porta a Stefano Colantuono, soluzione interna che potrebbe essere condizionata ad un rinnovo del contratto, visto che l'attuale responsabile del settore giovanile granata è in scadenza a giugno 2025. Il tecnico di Anzio ha dato disponibilità di massima alla società e, in caso di chiamata, è pronto ad accomodarsi nuovamente in panchina.

Soluzione interna preferita rispetto all'ipotesi Roberto Breda: l'ex bandiera granata, per il momento, non ha avuto contatti diretti con la società ma, da quanto trapela, sarebbe disponibile a rimettersi in gioco nella città in cui è stato calciatore, assessore allo Sport ed allenatore.

Sullo sfondo ci sono altri allenatori, tra cui Leonardo Semplici, nome che in queste ore è stato accostato anche al Modena ma che chiederebbe però garanzie dal punto di vista contrattuali. Più indietro le piste Fabrizio Castori e Gaetano Fontana. Ore di riflessione ma la strada sembra tracciata: Martusciello va verso l’esonero.

Sabato Romeo