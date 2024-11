Salernitana, Colantuono per la panchina: mercoledì il primo allenamento Il tecnico di Anzio si prepara alla sua quarta esperienza da allenatore granata

Soluzione interna. Dopo l’ufficialità dell’addio da Giovanni Martusciello, la Salernitana si prepara a cambiare pelle e ad affidarsi a Stefano Colantuono. Il tecnico di Anzio si appresta a sedere per la quarta volta sulla panchina della Bersagliera. Ad amici avrebbe confessato il suo desiderio di tornare ad allenare dopo l’esperienza da traghettatore nel finale della scorsa stagione, con una squadra già condannata alla retrocessione in serie B. Il suo status di tesserato granata, inoltre, ha agevolato la scelta della proprietà che ha optato per una soluzione interna.

Colantuono dovrà dare una sterzata e cambiare passo ad una squadra in crisi nera, in grande difficoltà e ora spaventata da un campionato con scenari da incubo guardando la classifica. Sarà lui, salvo sorprese, a guidare mercoledì la squadra alla ripresa degli allenamenti in programma nel pomeriggio.