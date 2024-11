Salernitana, Petrachi senza fronzoli: "Provo delusione, Iervolino sia presente" Il direttore sportivo: "Busso è da poco nel mondo del calcio. Gennaio? Spero di non avere vincoli"

Senza peli sulla lingua. Nel rispetto del suo carattere forte, duro, schietto. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi presenta Stefano Colantuono ma non lesina attacchi frontali a proprietà e dirigenza. La delusione è soprattutto per le parole post-Bari: “Mi sono sentito tirato in ballo anche perché siamo tutti in discussione. Non è piaciuto assolutamente il passaggio nella conferenza, l’ho detto a Iervolino perché non l’ho trovato di gradevole gusto. Io ho eredito delle cose che mi portano ad avere 9 milioni di euro lordi solo per cinque calciatori. Con il mio operato avremmo avuto un monte ingaggi di 9 milioni di euro. Ci metto la faccia e sono però più motivato di prima e più agguerrito di prima. Mi piacerebbe però a gennaio inserire calciatori senza far conto con i vincoli”.

Il discorso scivola poi su Iervolino: “Spero di fare i conti con un presidente presente. Nelle ultime settimane ha ripreso di nuovo in mano la situazione e sono felice perché volevo questo, volevo farlo rinnamorare della Salernitana. Ora mi auguro di averlo al mio fianco anche nel mercato di gennaio. So che è un ambizioso come sono io e mi auguro possa esserci margini di movimento”. E ancora: "Iervolino è ambizioso, pensare di fare la B è qualcosa che lo mortifica. A volte noi dobbiamo essere bravi a fare i pompieri, questa è una squadra che come si infiamma tende a deprimersi. Io, dopo la visita alla squadra, non sono stato molto contento dei messaggi che sono passati. Dissi a Martusciello che volevo entrare nello spogliatoio e tranquillizzare tutti, vedevo troppo entusiasmo. Perché con i proclami non si va da nessuna parte. Forse la squadra si è sentita più forte di quello che era, ci siamo specchiati un po' troppo. Ma sono convinto che questa squadra possa resettare e giocare in maniera più sporca".

E poi la stoccata su Busso: “Si è avvicinato da poco nel mondo del calcio, conosce molto poco. A volte quando non si sa di calcio, scappano parole. Lui ci sta mettendo l’anima e vorrebbe che questa squadra decollasse, soffrendo per questo momento difficile”.

Qualche stoccata anche a Giovanni Martusciello e sul suo integralismo: “Alcune criticità le avevo notate già due mesi e mezzi fa. Ho avuto con il mister un rapporto molto forte col mister Martusciello e ne parlavo tutti i giorni. C’erano delle cose che non funzionavano e ho dato il mio supporto ma anche la mia visione senza però pretendere che venissero attutate poi alcune soluzioni. Il mister aveva una visione ma io credevo che in B servisse anche qualcosa di diverso, magari giocare in funzione dell’avversario. Invece si è percorso sempre la stessa linea. E si è finito per prendere sempre i gol e compiere sempre gli stessi errori. Per quello ho deciso di cambiare passo”.