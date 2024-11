Salernitana, Stojanovic volta pagina: "In Nazionale per vincere" L'esterno salterà la prima sfida dell'era Colantuono causa squalifica

La tensione di domenica, la prova horror e soprattutto l’uscita furibonda dal campo. Petar Stojanovic volta pagina. Dopo la prestazione insufficiente con il Bari, l’esterno destro della Salernitana si era reso noto nel finale di primo tempo di un battibecco molto duro con l’avversario Dorval: un contrasto energico e qualche parola di troppo, con una presunta offesa sull’etnia che avrebbe fatto scattare Stojanovic, contenuto a fatica dai compagni di squadra e dall’arbitro Livio Marinelli. Il Giudice Sportivo però non ha attivato nessun approfondimento d’indagine sulla questione, annotando nel suo dispositivo la quinta ammonizione stagione che obbligherà Colantuono a dover rinunciare all’esterno.

Ora per Stojanovic però gli impegni con la Slovenia e la caccia al primato in Nations League. “Siamo felici di venire di nuovo qui e di rivederci – le parole dell’esterno in conferenza stampa -. Purtroppo dopo questo raduno non ci vedremo per un bel po’ di tempo, quindi questa volta dobbiamo divertirci ancora di più e prepararci il più possibile per entrambe le partite. Sappiamo che siamo ancora in corsa per il primo posto nella Nations League che ovviamente è il nostro obiettivo. Scenderemo in campo in uno stadio bello pieno, sarà benzina in più per fare bene. Giochiamo contro due avversarie di grande qualità. La Norvegia ha dimostrato nella prima partita di essere molto forte anche fisicamente, quindi dobbiamo prepararci bene. Analizzeremo tutte le cose brutte che abbiamo fatto in Norvegia e sono sicuro che ne dimostreremo una. una bella partita davanti ai nostri tifosi e di continuare con questa energia extra dal punto in cui ci eravamo fermati dopo gli Europei con buoni risultati”.