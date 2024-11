Salernitana, test con la Primavera con otto gol e modifiche tattiche Colantuono prova un nuovo vestito tattico. Nessuna buona notizia dall'infermeria

Otto gol e prime prove. Stefano Colantuono si appresta a modificare l’assetto tattico della Salernitana. Le indicazioni sono arrivate nel test di questa mattina, nel chiuso del Centro Sportivo Mary. Contro la Primavera di Luca Fusco, il tecnico granata si è affidato alla difesa a tre. Davanti a Fiorillo, ancora al posto dell’infortunato Sepe, Colantuono ha deciso di lanciare insieme Ferrari come leader centrale con Bronn e Ruggeri ai suoi lati. Un’indicazione importante, con la Salernitana che si prepara dunque ad abbandonare la difesa a quattro portata avanti con forza nell’era Martusciello per un atteggiamento che possa dare maggiore solidità. La difesa a tre permetterebbe così a Njoh e Ghiglione di presidiare le fasce, in virtù dei problemi alla caviglia di Jaroszynski e dello squalificato Stojanovic. Davanti c’è l’imbarazzo della scelta, con Colantuono che nel primo tempo ha puntato su Fusco jr, anche in gol, mentre nella ripresa chance per Simy.

Il punteggio di 8-0 è stato determinato dai gol nel primo tempo di Njoh, Soriano e Gerardo Fusco, impiegato con la prima squadra. Nella ripresa il risultato è stato arrotondato da una doppietta di Simy e dalle reti di Reine-Adélaïde, Braaf e Velthuis. Non hanno preso parte al test Luigi Sepe, Franco Tongya e Pawel Jaroszynski. Fisioterapia e palestra per Giulio Maggiore. Terapie e lavoro specifico in piscina per Ernesto Torregrossa. Assenti i nazionali Ajdin Hrustic, Petar Stojanovic e Szymon Wlodarczyk.