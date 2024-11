Salernitana, Wlodarczyk trova il primo gol stagionale con la Polonia Under 21 Il centravanti ora si candida per una chance con Colantuono

Finalmente gol. Szymon Wlodarczyk trova la sua prima rete stagionale. Il calciatore, impegnato con la Polonia Under 21, è sceso in campo nel secondo tempo dell'amichevole con l'Islanda. Dopo l'iniziale esclusione, Wlodarczyk è subentrato dopo l'intervallo. L'attaccante della Salernitana ha strappato tra le mani di Faberski, protagonista in occasione della concessione del penalty. Freddo, ha spiazzato il portiere siglando il gol dell'1-2. Risultato finale, con la Polonia Under 21 sconfitta. Eppure per la Salernitana arriva una buona notizia: Wlodarczyk si sblocca e lancia ora segnali.