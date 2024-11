Salernitana, due calciatori premiati al Gran Galà del Calcio Italiano La serata di gala questa sera a Latina

C'è anche la Salernitana nella lunga lista di squadre premiate attraverso i propri calciatori al Gran Galà Calcio del Calcio Italiano. L’evento, ideato e prodotto da Donato Alfani, quest’anno andrà di scena presso Villa Egidio in località Borgo Grappa in provincia di Latina. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale con il patrocinio della Provincia di Latina, Comune di Latina, Sport e Salute, Ussi, Adise e Aioc.

La Salernitana sarà presente questa sera alla serata di premiazione con due suoi tesserati. Per Daniele Verde ci sarà il riconoscimento come miglior esterno destro nel campionato di serie B 2023-2024. Per quanto concerne la stagione andata in archivio lo scorso giugno, gloria anche per il giovanissimo Davide Gentile: per il napoletano miglior terzino destro della scorsa serie C.