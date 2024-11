Salernitana, riprende la marcia verso il Sassuolo con tanti assenti Infermeria ancora bella piena per Colantuono

Tutti in campo. La Salernitana ritorna a preparare la trasferta con il Sassuolo di sabato pomeriggio. Dopo la domenica di riposo, la Bersagliera ha iniziato la settimana che culminerà con il debutto per la quarta volta sulla panchina granata di Stefano Colantuono. Una buona notizia per il tecnico arriva da Daniele Verde: il numero 31 aveva saltato per precauzione il test con la Primavera e oggi si è allenato con il resto dei compagni.

Nessuna buona notizia dall'infermeria che continua ad essere bella piena. Si aspettavano indicazioni da Luigi Sepe, Franco Tongya e Pawel Jaroszynski, costretti però ancora a lavorare a parte. Si guarda con attenzione alle condizioni dell'estremo difensore napoletano. Colantuono lo aspetterà ma, in caso di problemi, affiderà i pali a Fiorillo. Sicuro assente Giulio Maggiore mentre crollano le possibilità di un rientro nella lista dei convocati di Ernesto Torregrossa, anche oggi alle prese con terapie e piscina. Domani nuova doppia seduta. Ancora out i nazionali Wlodarczyk, Hrustic e Stojanovic.